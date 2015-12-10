Более 2 миллионов россиян пополнили ряды бедных в 2015 году
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России в январе-сентябре 2015 года увеличилась на 2,3 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Согласно опубликованным данным Росстата, число россиян, относящихся к категории бедных, сейчас составляет 20,3 млн человек - это 14,1% от общего населения страны, передает Би-би-си.
Рост числа бедных произошел несмотря на уменьшение величины прожиточного минимума в III квартале 2015 года на 3,4%.
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При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины по населению в целом уменьшилась на 4,5%, непродовольственных товаров и услуг - на 2,7% и 2,0% соответственно, свидетельствуют цифры Росстата.
В статистику не включены данные по Республике Крым и городу Севастополю - территориям, аннексированным Россией в марте 2014 года.
Ранее УНИАН со ссылкой на исследование шведской компании Universum сообщал, что Россия заняла десятое место в рейтинге стран с самыми счастливыми трудящимися.