Более 2 миллионов россиян пополнили ряды бедных в 2015 году

Согласно опубликованным данным Росстата, число россиян, относящихся к категории бедных, сейчас составляет 20,3 млн человек - это 14,1% от общего населения страны, передает Би-би-си.

Рост числа бедных произошел несмотря на уменьшение величины прожиточного минимума в III квартале 2015 года на 3,4%.

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При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины по населению в целом уменьшилась на 4,5%, непродовольственных товаров и услуг - на 2,7% и 2,0% соответственно, свидетельствуют цифры Росстата.

В статистику не включены данные по Республике Крым и городу Севастополю - территориям, аннексированным Россией в марте 2014 года.

Ранее УНИАН со ссылкой на исследование шведской компании Universum сообщал, что Россия заняла десятое место в рейтинге стран с самыми счастливыми трудящимися.