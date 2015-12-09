С необитаемых островов в Эгейском море спасли более 200 мигрантов

С безлюдных островов группы Додеканос в Эгейском море греческая береговая охрана спасла 220 мигрантов.

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Об этом со ссылкой на местное издание Hurriyet Daily News сообщает "Европейская правда".

По информации издания, 220 мигрантов оказались на необитаемом греческом острове из группы Додеканес из-за контрабандиста, который их перевозил и сообщил, что доставил беженцев на остров Лерос. Мигранты пробыли на острове 36 часов и согревались огнем костра, дым от которого заметили военные.

Кроме того, 25 сирийских мигрантов турецкая береговая охрана нашла на так называемом острове дьявола, который находится неподалеку от турецкого курортного города Гечек. Этим мигрантам контрабандисты рассказали, что доставили их на Родос.

По словам мигрантов, они заплатили по 2500 долларов с человека за переправу на Родос.