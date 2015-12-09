"Это секрет": Медведев отказался отвечать на вопрос о стоимости авиаударов в Сирии
13:47, 09 декабря 2015Мир
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью отказался называть стоимость российской военной операции в Сирии.
По словам Медведева, применение сил РФ в Сирии укладывается в параметры бюджета / Фото: УНИАН
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Это секрет» - заявил Медведев, отвечая о стоимости военной операции.
По его словам, «применение российских Вооруженных сил полностью укладывается в параметры бюджета Минобороны».
«Они не обращались за увеличением расходов на оборону применительно к ситуации», - сказал Медведев.
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Как сообщал УНИАН, за последние четыре дня российские самолеты сбросили по целям на территории Сирии 1920 авиационных бомб.
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