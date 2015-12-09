"Это секрет": Медведев отказался отвечать на вопрос о стоимости авиаударов в Сирии

13:47, 09 декабря 2015
Мир
1382 0

Премьер-министр Дмитрий Медведев в телеинтервью отказался называть стоимость российской военной операции в Сирии.

Фото: УНИАН

 Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Это секрет» - заявил Медведев, отвечая о стоимости военной операции.

По его словам, «применение российских Вооруженных сил полностью укладывается в параметры бюджета Минобороны».

«Они не обращались за увеличением расходов на оборону применительно к ситуации», - сказал Медведев.

Читайте такжеКерри едет в Москву, будет говорить с Путиным об Украине и Сирии

Как сообщал УНИАН, за последние четыре дня российские самолеты сбросили по целям на территории Сирии 1920 авиационных бомб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter