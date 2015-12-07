В ЕС напомнили, что санкции против России связаны с выполнением Минских договоренностей

В Европейском Союзе напоминают, что продолжительность санкций для России зависит от выполнения ею Минских соглашений.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе, распространенном в понедельник в Брюсселе по завершении заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Совет ассоциации напоминает, что продолжительность экономических ограничительных мер ЕС против Российской Федерации связана с полной реализацией Минских договоренностей», - указано в документе.

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Совет также выразил озабоченность по поводу недавнего увеличения количества нарушений режима прекращения огня и подчеркивает, что «все заложники и незаконно задержанные лица, связанные с конфликтом на востоке Украины, в том числе, Надежда Савченко, должны быть освобождены».

«ЕС вновь потребовал немедленного освобождения Олега Сенцова и Владимир Кольченко и их безопасного возвращения в Украину», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Совет ассоциации приветствовал подписание административной договоренности между Европейским оборонным агентством и Министерством обороны Украины. Документ подписали верховный представитель ЕС Федерика Могерини и министр обороны Степан Полторак.