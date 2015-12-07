ЕС привержен политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной - Могерини

Европейский Союз привержен политической ассоциации и экономической интеграции с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

"Мы привержены политической ассоциации и экономической интеграции. Временное применение зоны свободной торговли, которое начнется с 1 января 2016 года, это еще больше подтвердит", - сказала она.

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По словам Могерини, во время заседания стороны рассмотрели прогресс с момента первого заседания Совета ассоциации год назад и приоритеты на будущее".

"Сильные политические обязательства политического руководства Украины проведение реформ впечатляют, с чем мы все согласились, но мы также убеждены в необходимости быстрого выполнения новой политики в новых законодательных рамках и в дальнейшем - ускорения политических и экономических реформ в интересах украинского народа", - подчеркнула Могерини.

Она также сообщила о договоренности сторон, что "ключевыми реформами в краткосрочной перспективе являются Конституция, борьба с коррупцией, судебная система, децентрализация, государственное управление, избирательное законодательство, энергетика, бизнес-климат".

"Евросоюз поддерживает Украину в этой сложной ситуации", - заверила Могерини.