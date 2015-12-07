Турция не намерена отправлять новые армейские подразделения в Ирак

Об этом говорится в письме премьер-министр Турции Ахмета Давутоглу, направленном его иракскому коллеге Хайдеру аль-Абади, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters

Давутоглу объяснил решение слишком «болезненной» реакцией Багдада и заверил, что Анкара не станет посылать дополнительные подразделения до тех пор, пока не будут урегулированы все вопросы с Багдадом.

Читайте такжеИрак обратится в СБ ООН, если Турция не выведет свои войска - премьер-министр

Премьер-министр Турции, по информации агентства, также заявил, что Анкара готова углублять сотрудничество с Ираком в вопросе борьбы с терроризмом.

Как сообщал УНИАН ранее, власти Турции заявили, что не осуществляют усиление военного присутствия на территории Ирака и не готовятся к наземной операции. Давутоглу опровергает сообщения о подготовке турецких военных к наземной операции против боевиков группировки "Исламское государство".