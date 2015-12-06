СМИ: России не удалось запустить военный спутник

"Проблемы, по предварительным данным, не с ракетой-носителем "Союз-2.1В", а с одним из военных космических аппаратов. С одним все нормально, а со вторым - нет", - уточнил "РИА Новости" информированный источник в космической отрасли.

Позже собеседник агентства уточнил, что один из военных спутников не отделился от разгонного блока "Волга", поэтому обсуждается вопрос о его сведении с орбиты и последующем затоплении спутника с блоком выведения. "Проблема с одним из двух космических аппаратов военного назначения. По предварительным данным, он не отделился от нового разгонного блока "Волга". В настоящее время обсуждается вопрос о сведении с орбиты и последующем затоплении связки из разгонного блока "Волга" и спутника в интересах Минобороны РФ", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеВ России ущерб от неудачного пуска "Протона" оценили в $880 тысячРоссийская ракета "Союз-2.1В" с двумя спутниками в интересах министерства обороны РФ, характеристики и назначение которых ведомством не разглашаются, стартовала 5 декабря с российского космодрома Плесецк в Архангельской области. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.