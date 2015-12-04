РФ попросила Канаду удалить из открытого доступа данные находящихся в Сирии пилотов

На одном из сайтов, который находится в юрисдикции Канады, опубликованы портреты и данные российских пилотов. Они принимают участие в военной кампании в Сирии против террористической группировки «Исламское государство». Об этом рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

Читайте такжеВ Британии заявили, что на уничтожение "Исламского государства" может уйти два года

«Мы уже обратились к соответствующим канадским властям с тем, чтобы они эти данные изъяли. Канадские власти пока что размышляют», - сказал Рогачев.

Читайте также"Турция участвует в международной провокации": В Совете Федерации отреагировали на сбитый турками Су-24

Россия будет настаивать на удалении из открытого доступа личных данных пилотов, добавил он.