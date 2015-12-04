РФ попросила Канаду удалить из открытого доступа данные находящихся в Сирии пилотов

13:34, 04 декабря 2015
Мир
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Россия попросила Канаду удалить данные российских пилотов, которые находятся в Сирии, с находящегося в их юрисдикции сайта. 

REUTERS

Об этом сообщает РИА "Новости".

На одном из сайтов, который находится в юрисдикции Канады, опубликованы портреты и данные российских пилотов. Они принимают участие в военной кампании в Сирии против террористической группировки «Исламское государство». Об этом рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

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«Мы уже обратились к соответствующим канадским властям с тем, чтобы они эти данные изъяли. Канадские власти пока что размышляют», - сказал Рогачев.

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Россия будет настаивать на удалении из открытого доступа личных данных пилотов, добавил он.

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