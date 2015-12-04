В Каире уволенный сотрудник закидал "коктейлями Молотова" ресторан: 16 погибших (видео)
По меньшей мере 16 человек погибли в результате атаки на ресторан в центре Каира. Как сообщают египетские службы безопасности, уволенный из ресторана сотрудник забросал заведение бутылками с «коктейлем Молотова»
Об этом сообщает РБК.
Один из ресторанов в египетской столице загорелся после того, как в него бросили бутылки с «коктейлем Молотова», сообщило агентство Reuters со ссылкой на службы безопасности. По их данным, в результате погибли 16 человек. Еще двое получили ранения.
При этом Associated Press со ссылкой на египетское информационное агентство сообщает о пяти раненых.
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Один из представителей властей сказал, что нападавшим оказался сотрудник, который был уволен из ресторана.
Ресторан, в котором произошло происшествие, функционирует и как ночной клуб. Как сообщили местные власти, заведение располагается в подвале и не имеет никаких запасных выходов на случай эвакуации.
Происшествие произошло в центре Каира. Ранее службы безопасности сообщали о 18 погибших.
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Другие подробности инцидента пока не сообщаются. Reuters в своем сообщении отмечает, что «Исламское государство» ранее неоднократно брало на себя ответственность за атаки в Египте.