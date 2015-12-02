Завтра в обесточенном Крыму на большом экране покажут ежегодное послание Путина

Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает Керчь.ФМ.

В обязательном ежегодном обращении российского президента к парламенту будут представлены взгляды главы государства на основные направления развития страны.

Читайте такжеВ Кремле не успели прочитать скандальное расследование о семье генпрокурора РФ из-за подготовки послания ПутинаРанее УНИАН сообщал, что 29 ноября возмущенные керчане вышли на улицу и угрожают перекрыть трассу "Керчь-Симферополь". Главная претензия: несоответствие вывешенных графиков подачи электроэнергииреальному положению дел. По словам местных жителей, свет дают в другое время, а в большинстве районов – просто не дают.