Завтра в обесточенном Крыму на большом экране покажут ежегодное послание Путина
16:17, 02 декабря 2015Мир
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Завтра в Керчи центральной площади на большом экране покажут трансляцию послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает Керчь.ФМ.
В обязательном ежегодном обращении российского президента к парламенту будут представлены взгляды главы государства на основные направления развития страны.
Читайте такжеВ Кремле не успели прочитать скандальное расследование о семье генпрокурора РФ из-за подготовки послания ПутинаРанее УНИАН сообщал, что 29 ноября возмущенные керчане вышли на улицу и угрожают перекрыть трассу "Керчь-Симферополь". Главная претензия: несоответствие вывешенных графиков подачи электроэнергииреальному положению дел. По словам местных жителей, свет дают в другое время, а в большинстве районов – просто не дают.
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