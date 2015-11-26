Возмущенные керчане вышли на улицу и угрожают перекрыть трассу "Керчь-Симферополь" (видео)

Главная претензия: несоответствие вывешенных графиков подачи электроэнергии реальному положению дел. По словам местных жителей, свет дают в другое время, а в большинстве районов – просто не дают, передает Аргументы недели.

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Народное напряжение вылилось в то, что между представителями местного самоуправления и керчанами произошла потасовка: люди обступили чиновников и потребовали как минимум соблюдения заявленных графиков.

«Сделайте, как в Симферополе», – требовали люди, на что жителям пытались объяснить, что Керчь пытается выжить за счет собственной генерации энергии.

Митингующие ответили на это угрозами перекрыть трассу «Керчь-Симферополь».

Как стало известно, графики не соблюдаются и в поселках Ленинского района, в некоторых из которых свет дали в заявленное время, однако всего на 20 минут.