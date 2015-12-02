В Германии впервые со Второй мировой переиздадут Mein Kampf Гитлера

Переизданием займется Мюнхенский Институт современной истории в январе следующего года.

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Работу напечатают в двух томах. Ее объем будет почти две тысячи страниц, а стоимость - 59 евро, передает ВВС Россия.

Первый тираж составит от трех с половиной до четырех тысяч экземпляров.

По словам издателя, оригинальный текст будет сопровождаться критическими комментариями, поскольку работе присущ ярко выраженный антисемитизм.

Кроме того, издатель считает, что многие слова и выражения в работе Гитлера современные читатели не поймут.

Планы переиздать Mein Kampf вызвали резкую негативную реакцию со стороны еврейских общин Германии, назвавших книгу опасной.

В институте, однако, отмечают, что публикуют работу с целью развеять мифы, которые сложились вокруг нее, а также показать несостоятельность ее тезисов.

Французское издательство "Fayard" также заявляло о планах переиздать книгу с критическим анализом.

Права на Mein Kampf с конца Второй мировой войны принадлежат правительству немецкой федеральной земли Бавария.

Последние 70 лет местные власти категорически отказывались давать разрешение на переиздание работы из уважения к жертвам нацизма.

Однако 1 января 2016 года истекает срок охраны авторских прав на книгу. Поэтому ее смогут публиковать все желающие.

Гитлер написал Mein Kampf во время тюремного заключения в 20-х годах прошлого века.

Это автобиографическая работа, которая одновременно формулирует и пропагандирует идеи национал-социализма.