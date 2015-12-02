ВВС США и их союзники уничтожили почти половину нефтяной инфраструктуры ИГ

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, пишет ТАСС.

По его словам, за последние 30 дней авиаудары по объектам и транспортной технике, в том числе так называемым пунктам сбора нефти и бензовозам, используемым исламистами, "сказались примерно на 43% их нефтяных доходов". "Большинство своих доходов они получают от продажи нефти и цемента, а также в результате поборов с местных жителей", - указал Данфорд.

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В то же время, министр обороны США Эштон Картер сообщил, что авиация США и их союзники "не стремится уничтожить в Ираке и Сирии всю нефтяную инфраструктуру" даже на тех территориях, где продолжают хозяйничать боевики из ИГ. "Мы наносим удары только по тем объектам, которые они используют для извлечения прибыли", - отметил глава Пентагона. По его словам, нефтяная инфраструктура еще понадобится этим странам.

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Ранее УНИАН сообщал, что террористическая группировка "Исламское государство" зарабатывает до $50 млн в месяц на продаже сырой нефти с контролируемых ими месторождений в Ираке и Сирии, части той успешно работающей индустрии террористов, которую американская дипломатия и авиаудары пока что не смогли остановить.

Имея финансовые средства для восстановления инфраструктуры и щедрых денежных выплат, которые поддерживают лояльность боевиков, ИГИЛ смогло выдержать наземные бои и авиаудары коалиции во главе с США.