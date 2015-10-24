"Исламское государство" ежемесячно зарабатывает до $50 миллионов - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракскую разведку и должностные лица США, передает Украинская правда.

Продажа нефти — крупнейший источник дохода экстремистов, а также основная причина того, что они смогли сохранить свою власть на больших территориях Сирии и Ирака.

Имея финансовые средства для восстановления инфраструктуры и щедрых денежных выплат, которые поддерживают лояльность боевиков, ИГИЛ смогло выдержать наземные бои и авиаудары коалиции во главе с США.

Террористическая группировка даже смогла получить оборудование и технических специалистов из-за рубежа, чтобы сохранить работу индустрии.

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Согласно данным иракской разведки, "Исламское государство" продает сырую нефть контрабандистам по сниженным ценам, иногда по $35 за баррель, в некоторых случаях по $10 за баррель, но не около $50 за баррель, как на международном рынке. Контрабандисты продают эту нефть посредникам в Турции. Нефть незаконно перевозят на танкерах, но боясь авиаударов коалиции, сейчас боевики используют меньшие емкости.

Отмечается, что ИГИЛ ежедневно перевозит посредникам из Сирии в Турцию около 30 тыс. баррелей. В Ираке террористы производят примерно 10–20 тыс. баррелей в сутки.

По информации члена парламентского комитета по энергетике Ирака, большая часть сырья иракского производства не продается, а отправляется в Сирию на временные заводы, которые ИГИЛ построило для производства топливной продукции.

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Ранее УНИАН сообщал, что экстремистская группировка «Исламское государство» ежемесячно получает от торговли нефтью $40 млн.

Финансовое состояние ИГ увеличился после захвата в июне 2014 г. Мосула, второго по величине города Ирака, расположенного в нефтяной провинции на севере страны. В результате экстремисты получили от $500 млн до $1 млрд – средства, которые находились в 90 захваченных ими банках.