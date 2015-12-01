США в течение дня перебросят из Германии в Румынию 70 единиц военной техники

В Румынию из Германии во вторник будут переброшены около 70 единиц американской военной техники.

Об этом в понедельник журналистам сообщил официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис, передает ТАСС.

По его словам, данная ротация проводится в рамках операции "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve). Кроме того, в декабре техника также прибудет в Болгарию и Литву. Делается это для того, чтобы военным проще было проводить учения. "Эти продолжающиеся действия укрепляют нашу способность эффективно работать с нашими союзниками, повышают уровень доверия и помогают выстраивать прочные отношения, которые станут основой для безопасности в регионе в будущем", - сказал Дэвис.

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В конце октября министр обороны США Эштон Картер, отвечая на вопросы журналистов при посещении базы американских сухопутных войск Форт-Уэйнрайт на Аляске, сообщил, что США на данном этапе вынуждены наращивать военное присутствие в Европе.

"Мы и наши союзники по НАТО отвечаем на действия России в Европе. Только за последние полгода мы расширили там свое присутствие, увеличили (число совместных) учений, (создали) оперативно-тактическую группировку высокой боевой готовности. Мы занимаемся в Европе вещами, которых нам не приходилось делать на протяжении 25 лет со времени окончания холодной войны, поскольку мы не переживали по поводу (возникновения) конфликта в Европе. Теперь нам приходится волноваться насчет сдерживания агрессии в Европе", - утверждал он.