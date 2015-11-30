В Кремле рассказали о содержании беседы Обамы и Путина за закрытыми дверями в Париже

Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама на встрече в Париже высказались за продвижение к началу политического урегулирования в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме этого, Обама также заявил, что сирийский лидер Башар Асад должен уйти в рамках политического урегулирования в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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"Говорили также и по Украине, отметив необходимость скорейшей реализации Минских договоренностей", — цитирует РИА новости Пескова.

Не обошли в ходе встречи лидеры США и РФ так же и уничтожение российского Су-24, Обама выразил сожаление в связи с инцидентом.