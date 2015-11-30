ЕС может ввести безвизовый режим с Турцией осенью 2016 года

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Брюсселе, передает ТАСС.

"Визовая либерализация связана с реадмиссией. Если все требования будут выполнены, она будет достигнута осенью 2016 года", - сообщил Юнкер.

Ранее стало известно, что Турция и ЕС достигли соглашения по вопросу мигрантов, добавляет Газета.ру.

Президент Франции Франсуа Олланд, покидая саммит ЕС - Турция, заявил, что Евросоюз будет выделять Турции 3 млрд евро по мере выполнения обязательств по приему беженцев.

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«На данный момент выделяются 3 млрд евро, эти суммы будут выплачены по мере выполнения Турцией обязательств в отношении беженцев», - сказал Олланд.

Также он подчеркнул, что сотрудничество с Турцией по вопросам политического урегулирования в Сирии, борьбе с террористами и по вопросам миграционного кризиса особенно важно для Франции.

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«Правомерно ожидать, чтобы Турция предприняла усилия по приему беженцев, чтобы они не ехали в Европу, а также защитила турецкую границу и равным образом закрыла границу между Турцией и Сирией. Правомерно, чтобы Турция получила от Европы помощь для приема беженцев», - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия решила отменить безвизовый режим с Турцией с 1 января 2016 года. Как заявил Лавров, безвизовый режим будет «приостановлен». Как долго он не будет действовать, неизвестно.