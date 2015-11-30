Премьеры Греции и Турции обменялись колкими твитами по поводу сбитого Су-24

Греческий премьер Алексис Ципрас разместил на своей официальной странице несколько колких твитов, адресованных турецкому коллеге Ахмету Давутоглу, в которых затронул тему сбитого российского самолета и нарушений турецкими ВВС воздушного пространства Греции, пишет Би-би-си.

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"Премьер-министру Давутоглу: к счастью, наши летчики эмоционально куда более устойчивы, чем ваши против русских", - написал Алексис Ципрас.

Оба премьера приняли участие в саммите ЕС-Турция в Брюсселе, где обсуждалась проблема мигрантов. Алексис Ципрас не уточнил, отражают ли его твиты содержание беседы с Ахметом Давутоглу.

"То, что происходит над Эгейским морем, невероятно и возмутительно, - говорится в другом твите Ципраса. - Мы тратим миллиарды на оружие. Вы - на нарушения нашего воздушного пространства, мы - на перехват [ваших самолетов]".

В следующем сообщении Алексис Ципрас призвал турецкого премьера сосредоточиться на проблеме мигрантов, а не на модернизации вооружений.

Ахмет Давутоглу не стал вступать с Алексисом Ципрасом в обстоятельную дискуссию и ответил только на первый твит.

"Комментарии по поводу летчиков вряд ли созвучны с сегодняшней повесткой дня. Алексис: давайте сосредоточимся на наших позитивных делах", - написал турецкий премьер.

Впоследствии сообщения Алексиса Ципраса были удалены из его англоязычного аккаунта, но сохранились в греческой версии.