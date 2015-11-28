Китай назвал "несчастным случаем" сбитие российского Су-24 турецкими ВВС

Борьба с терроризмом является общей задачей международного сообщества, а все вовлеченные стороны должны усилить контакты, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

Об этом в пятницу на очередной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй, передает 5 канал со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Читайте такжеЭрдоган назвал неприемлемыми комментарии Путина относительно турецко-российских отношений

Китайского дипломата попросили озвучить официальную позицию относительно нынешней конфликтной ситуации между РФ и Турцией. Напомним, Путин потребовал от Турции извинений и компенсации за сбитый Су-24, но Эрдоган считает, что необходимости приносить извинения российской стороне нет.

Хун Лэй назвал инцидент с российским военным самолетом "несчастным случаем" и выразил соболезнования в связи со смертью российского летчика. "Мы считаем, что борьба с терроризмом сейчас является общей и актуальной задачей для международного сообщества. Необходимо принять эффективные меры, чтобы избежать повтора подобных инцидентов", - отметил представитель внешнеполитического ведомства Китая.