В Ираке обнаружили захоронение более 100 жертв боевиков ИГИЛ

По данным властей, братская могила обнаружена в районе города Синджар. В ней нашли по меньшей мере 110 тел.

Погибшими оказались в основном пожилые женщины. Тела закопаны неглубоко, и некоторые из них из-за дождей уже оказались на поверхности, передает Русская служба ВВС.

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Отмечается, что захоронение было заминировано. Мины-ловушки удалось обезвредить, жертв и пострадавших нет.

Это уже шестое массовое захоронение курдов-езидов, обнаруженное с момента возвращения Синджара под контроль властей Ирака.

В прошлом году город захватили боевики экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию и Великобританию.

В Синджаре проживали преимущественно езиды, которых боевики считают еретиками. Многие представители езидов были убиты или обращены в рабство экстремистами.