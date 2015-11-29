В Ираке обнаружили захоронение более 100 жертв боевиков ИГИЛ
На севере Ирака обнаружено массовое захоронение езидов, предположительно убитых боевиками джихадистской группировки "Исламское государство".
По данным властей, братская могила обнаружена в районе города Синджар. В ней нашли по меньшей мере 110 тел.
Погибшими оказались в основном пожилые женщины. Тела закопаны неглубоко, и некоторые из них из-за дождей уже оказались на поверхности, передает Русская служба ВВС.
Читайте такжеФранция, Россия и Сирия поддержали идею создания наземной коалиции против ИГИЛ
Отмечается, что захоронение было заминировано. Мины-ловушки удалось обезвредить, жертв и пострадавших нет.
Это уже шестое массовое захоронение курдов-езидов, обнаруженное с момента возвращения Синджара под контроль властей Ирака.
В прошлом году город захватили боевики экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию и Великобританию.
В Синджаре проживали преимущественно езиды, которых боевики считают еретиками. Многие представители езидов были убиты или обращены в рабство экстремистами.