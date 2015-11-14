Во французком Кале подожгли лагерь беженцев (видео)
03:20, 14 ноября 2015Мир
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Сегодня, 12 ноября, во французском городе Кале около 3 часов утра неизвестные подожгли лагерь "джунгли" с беженцами.
Как известно, беженцы, находившиеся в одном из самых больших лагерей, были родом из Судана, передает nevnov.ru.
По сообщениям французов в Twitter, пожар не имеет отношения к терактам, произошедшим в ночь на 14 ноября в Париже.
Лагерь беженцев "Джунгли" в Кале (Франция) подожгли. Беженцы пытаются бежать. pic.twitter.com/YWfeRghRaS
— Stalker (@slonomem) November 14, 2015
Incendie à la jungle en ce moment !!!Posted by Les Calaisiens en Colère on 13 ноября 2015 г.
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