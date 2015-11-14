Во французком Кале подожгли лагерь беженцев (видео)

Как известно, беженцы, находившиеся в одном из самых больших лагерей, были родом из Судана, передает nevnov.ru.

По сообщениям французов в Twitter, пожар не имеет отношения к терактам, произошедшим в ночь на 14 ноября в Париже.

Лагерь беженцев "Джунгли" в Кале (Франция) подожгли. Беженцы пытаются бежать. pic.twitter.com/YWfeRghRaS — Stalker (@slonomem) November 14, 2015