Во французком Кале подожгли лагерь беженцев (видео)

03:20, 14 ноября 2015
Мир
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Сегодня, 12 ноября, во французском городе Кале около 3 часов утра неизвестные подожгли лагерь "джунгли" с беженцами. 

Как известно, беженцы, находившиеся в одном из самых больших лагерей, были родом из Судана, передает nevnov.ru.

По сообщениям французов в Twitter, пожар не имеет отношения к терактам, произошедшим в ночь на 14 ноября в Париже. 

Incendie à la jungle en ce moment !!!

Posted by Les Calaisiens en Colère on 13 ноября 2015 г.
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