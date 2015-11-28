В Стамбуле полиция применила водомет против демонстрантов (фото)
Турецкая полиция попыталась разогнать в Стамбуле участников демонстрации, которая началась после убийства известного курдского юриста, главы адвокатской палаты в городе Диярбакыр Тахира Эльчи.
Тахир Эльчи был застрелен неизвестными преступниками на улице, когда выступал перед журналистами. В результате нападения также погиб сотрудник полиции.
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Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что за нападением может стоять Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции террористической и запрещена.
Тахир Эльчи в октябре был задержан полицией по обвинению в пропаганде терроризма. Его отпустили на свободу до суда. Обвинения адвокату были предъявлены после его интервью, в котором он заявил, что Рабочая партия Курдистана не является террористической организацией. Он назвал ее «вооруженным политическим движением с политическими требованиями».