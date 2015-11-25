В США вышел на свободу советский шпион

Он провел в тюрьме 30 лет по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза.

Срок заключения Пелтона истек во вторник, 24 ноября. Последние несколько месяцев заключения 74-летний осужденный провел под домашним арестом, пишет Медуза.

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Рональд Пелтон работал аналитиком в АНБ на протяжении 14 лет — до 1979 года. Его арестовали в 1985 году, а годом позже приговорили к трем пожизненным срокам. По закону он мог рассчитывать на досрочное освобождение по истечении 30 лет.

По данным ФБР, Пелтон начал сотрудничать с Советским Союзом из-за финансовых затруднений. Среди секретов, которые он выдал СССР, была информация об операции Ivy Bells («Цветки плюща»). В рамках этого проекта АНБ и ВМС США пытались раскрыть советскую подводную линию связи.