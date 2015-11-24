РФ заявила официальный протест военному атташе Турции

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает "Газета.Ru".

«Сегодня в 9.30 российский самолет, выполнявший боевые задачи по борьбе с терроризмом, был сбит самолетом турецких ВВС. Российский самолет турецкую границу не пересекал и действовал исключительно по объектам на территории Сирии», - говорится в сообщении.

В настоящее время Минобороны России разрабатывает комплекс мероприятий по реагированию на подобные инциденты.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.