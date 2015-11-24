РФ заявила официальный протест военному атташе Турции
Министерство обороны России заявило официальный протест атташе по вопросам обороны при посольстве Турецкой Республики относительно действий ВВС Турции.
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает "Газета.Ru".
«Сегодня в 9.30 российский самолет, выполнявший боевые задачи по борьбе с терроризмом, был сбит самолетом турецких ВВС. Российский самолет турецкую границу не пересекал и действовал исключительно по объектам на территории Сирии», - говорится в сообщении.
В настоящее время Минобороны России разрабатывает комплекс мероприятий по реагированию на подобные инциденты.
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.
Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.