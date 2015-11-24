Консульство России в Стамбуле окружили полицейские

Об этом сообщает Gazeta.ru по информации Sky News.

Российский бомбардировщик Су-24 упал в сирийской провинции Латакия в 1 км от границы с Турцией.

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Ранее турецкая сторона не раз выносила России предупреждения о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии.

Путин уже назвал атаку на самолет преступлением. Между тем премьер Турции Ахмет Давутоглу заявил, что страна имела право делать все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность.