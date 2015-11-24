Консульство России в Стамбуле окружили полицейские
16:18, 24 ноября 2015Мир
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Для охраны правопорядка после инцидента с российским Су-24 турецкий ОМОН окружил российское консульство в Стамбуле
REUTERS
Об этом сообщает Gazeta.ru по информации Sky News.
Российский бомбардировщик Су-24 упал в сирийской провинции Латакия в 1 км от границы с Турцией.
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Ранее турецкая сторона не раз выносила России предупреждения о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии.
Путин уже назвал атаку на самолет преступлением. Между тем премьер Турции Ахмет Давутоглу заявил, что страна имела право делать все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность.
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