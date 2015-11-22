Более 700 беженцев уже несколько дней не пропускают из Греции в Македонию - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на македонский интернет-портал emagazin.mk, на территорию страны пропускаются только просители убежища из Сирии, Ирака и Афганистана. Остальным власти Македонии присвоили статус "экономические беженцы" и отказали во въезде. Среди застрявших на границе мигрантов - представители Пакистана, Судана, Конго, Марокко и Бангладеш.

Ранее Македония, Сербия, Хорватия и Словения вынесли совместное решение о пропуске сирийских, иракских и афганских беженцев, пострадавших в результате военных действий. Согласно решению, остальные получают отказ балканских стран. В результате на пограничном пункте Идомени с греческой стороны скопилось множество людей, которые вынуждены в зимних условиях жить на открытом воздухе. Оказывающие им помощь волонтеры отмечают, что мигрантам не хватает продуктов питания, теплых вещей, одеял и возможностей для полноценного ночлега.

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Управление ООН по делам беженцев (UNHCR), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Международная организация по миграции (IOM) подвергли критике решение македонских властей о разделении беженцев на две категории. В совместном заявлении организаций под эгидой ООН отмечается, что принятые меры привели к "напряженным ситуациям на пограничных пунктах пропуска", оставив мигрантов и беженцев "в подвешенном состоянии".

Отметим, что по данным агентства Frontex, с 1 января по 1 ноября 2015 года внешние границы ЕС пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Сербия и Македония пропускают через свои границы беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, но заворачивают назад африканцев. В связи с этим решением сотни людей остались стоять на границе. Между Сербией и Хорватией 400 мигрантов не впустили в поезд. Другая группа мигрантов застряла на нейтральной территории между Македонией и Грецией, когда Македония закрыла свою границу.