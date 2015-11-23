Кэмерон обещает представить в парламенте стратегию для борьбы с ИГ уже на этой неделе

Великобритания должна вместе с Францией и другими партнерами осуществлять авиаудары по Сирии для победы над "Исламским государством" (ИГ).

Об этом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил во время встречи с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже в понедельник, 23 ноября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство Reuters.

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"Позже на этой неделе я представлю в парламенте нашу всеобъемлющую стратегию для борьбы с ИГ", - заявил Кэмерон на совместной пресс-конференции с Олландом. Премьер Великобритании также добавил, что он усилит обмен разведданными с Францией и другими европейскими партнерами.

Олланд, в свою очередь, заявил, что Париж и Лондон должны сотрудничать, чтобы покончить с угрозой от джихадистов ИГ. "У нас есть совместные обязательства", - подчеркнул президент Франции. Также он анонсировал усиление авиаударов по позициям ИГ в Сирии.