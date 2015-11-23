Британия удвоит финансирование спецназа и увеличит его численность - Кэмерон

Об этом он сказал в интервью The Telegraph, передает 112 Украина.

По словам Кэмерона, Британия планирует удвоить финансирование спецназа, а также создать две новые ударные бригады по 5 тыс. человек в каждой. Такие меры были одобрены в связи с террористической угрозой, масштабы которой стали ясны после терактов в Париже.

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Сейчас Британия изучает возможность подключиться к воздушной операции коалиции против ИГИЛ в Сирии. С таким предложением Кэмерон намерен обратиться к парламенту страны, который может санкционировать такое решение.

Ранее УНИАН сообщал, что Британия ускорит процесс закупки новых палубных боевых самолетов для двух своих авианосцев, которые сейчас строятся. Это означает, что к 2023 году на вооружение поступят 24 американских истребителя-бомбардировщика F-35, которые будут базироваться на двух новых авианосцах.