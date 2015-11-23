Чехия готова участвовать в наземной операции против ИГИЛ в Сирии
07:13, 23 ноября 2015Мир
1838 0
В том случае, если международная коалиция начнет наземную операцию против боевиков ИГИЛ на территории Сирии, чешская армия готова предоставить 200 человек.
Пока никакая наземная операция Североатлантического альянса не планируется / flickr.com/photos/james_clear
Это будут военные медики и специалисты химической защиты, заявил в эфире Чешского телевидения министр обороны республики Мартин Стропницкий, сообщает Радио Прага.
Читайте такжеСБ ООН принял резолюцию о борьбе с "Исламским государством"
Однако, согласно сообщению, по словам посла Чехии при НАТО Иржи Шедивого, пока никакая наземная операция Североатлантического альянса против так называемого Исламского государства не планируется.
Тем не менее, по словам Шедивого, "нельзя исключить любой из сценариев развития ситуации".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter