Чехия готова участвовать в наземной операции против ИГИЛ в Сирии

Это будут военные медики и специалисты химической защиты, заявил в эфире Чешского телевидения министр обороны республики Мартин Стропницкий, сообщает Радио Прага.

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Однако, согласно сообщению, по словам посла Чехии при НАТО Иржи Шедивого, пока никакая наземная операция Североатлантического альянса против так называемого Исламского государства не планируется.

Тем не менее, по словам Шедивого, "нельзя исключить любой из сценариев развития ситуации".