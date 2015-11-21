В Анталии задержали боевика ИГИЛ, подозреваемого в причастности к терактам в Париже

В турецкой провинции Анталия арестованы трое боевиков группировки "Исламское государство", из которых как минимум один причастен к терактам в Париже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Today's Zaman.

По данным издания, 26-летний Ахмет Дахмани, гражданин Бельгии марокканского происхождения, подозревается в том, что он определял места нападения в Париже.

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Его задержали в районе Манавгат в пятницу, где он остановился в гостинице. Полиция провела обыск в 5-звездочной гостинице и задержала Дахмани.

Полицейские также задержали двух других боевиков ИГИЛ, Ахмет Тахир и Мухаммед Верди собирались встретиться с Дахмани на трассе Анталия-Алания.

Оба, как сообщается, проникли на территорию Турции с поддельными паспортами, чтобы встретиться с Дахмани и помочь ему вернуться в Сирию.