Самолет А320 из-за угрозы взрыва экстренно приземлился во Флориде - СМИ
07:40, 20 ноября 2015Мир
1490 0
Один из пассажиров говорил об опасности взрыва бомбы.
REUTERS
Аэробус А320 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту совершил в четверг экстренную посадку в международном аэропорту Форт-Лаудердейла (штат Флорида). Причина - вероятность взрыва на борту, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBS-12.
Читайте такжеУ самолета British Airways в Лас-Вегасе загорелся двигатель (фото, видео)
По его данным, один из пассажиров говорил об опасности взрыва бомбы.
Самолет отведен на безопасное расстояние от терминалов. Группа саперов исследует багажный отсек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter