Самолет А320 из-за угрозы взрыва экстренно приземлился во Флориде - СМИ

Аэробус А320 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту совершил в четверг экстренную посадку в международном аэропорту Форт-Лаудердейла (штат Флорида). Причина - вероятность взрыва на борту, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBS-12.

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По его данным, один из пассажиров говорил об опасности взрыва бомбы.

Самолет отведен на безопасное расстояние от терминалов. Группа саперов исследует багажный отсек.