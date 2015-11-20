ИГ "очень серьезно" работает над созданием нервно-паралитического газа - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) "очень серьезно" работает над созданием химического оружия, с помощью которого можно будет атаковать любой город на планете, сообщает ZN.ua со ссылкой на Sky News.

Многие эксперты полагают, что на данный момент ИГ создало специальное подразделение для разработки более совершенного химического оружия, а также исламисты смогли привлечь к этому ученых со всего мира.

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Бывший командир британского полка по химической, биологической, радиологической и ядерной защите Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что ИГ может применить для терактов в Европе сибирскую язву и рицин. Однако, по его словам, ИГ не способно производить химическое или биологическое оружие за пределами Ирака и Сирии.

Глава комитета иракского парламента по безопасности и обороне Хаким аль-Замили считает, что на ИГ работают эксперты в области химического оружия, которые ранее работали на Саддама Хуссейна.

"ИГ очень серьезно работает над созданием химического оружия, в частности, нервно-паралитического газа", - сказал Хаким аль-Замили.

Еще один представитель иракской разведки сообщил, что ИГ уже приступило к исследованиям и экспериментам в области химического оружия.

В начале ноября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) определили, что террористическая группировка "Исламское государство" использовала горчичный газ (иприт) в боях с повстанческими группировками в Сирии.

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18 июля бойцы курдского ополчения (YPG) и группа мониторинга сирийского конфликта заявили, что террористы ИГИЛ в конце июня использовали ядовитый газ при атаке на северо-восточную территорию Сирии, которая контролируется курдами.

В начале июня министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что террористическая организация ИГИЛ набирает высококвалифицированных специалистов для производства химического оружия, и уже применяет хлор в Ираке.