Во Франции одобрили продление чрезвычайного положения на 3 месяца
Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) в четверг проголосовала законопроект, который предусматривает продление чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца.
Об этом сообщает Европейская правда по информации Le Monde.
Как отмечает издание, законопроект утром представил в парламенте премьер-министр страны Мануэль Вальс.
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"Чрезвычайное положение должно быть продолжено по всей стране. Свободы могут быть временно ограничены. Мы находимся в состоянии войны!" - подчеркнул Вальс во время выступления в парламенте.
В то же время, как пишет издание, некоторые положения и статьи законопроекта все еще дискутируются парламентариями.
В частности, среди вопросов, которые находятся в стадии обсуждения, усиление режима домашнего ареста и контроль над прессой.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Франсуа Олланд хочет на три месяца продлить чрезвычайное положение в стране, введенное в ответ на террористические атаки 13 ноября в Париже.
В последний раз чрезвычайное положение вводили во Франции 2005 года, чтобы унять беспорядки в пригородах Парижа и других крупных городов.