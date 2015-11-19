Во Франции одобрили продление чрезвычайного положения на 3 месяца

Об этом сообщает Европейская правда по информации Le Monde.

Как отмечает издание, законопроект утром представил в парламенте премьер-министр страны Мануэль Вальс.

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"Чрезвычайное положение должно быть продолжено по всей стране. Свободы могут быть временно ограничены. Мы находимся в состоянии войны!" - подчеркнул Вальс во время выступления в парламенте.

В то же время, как пишет издание, некоторые положения и статьи законопроекта все еще дискутируются парламентариями.

В частности, среди вопросов, которые находятся в стадии обсуждения, усиление режима домашнего ареста и контроль над прессой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Франсуа Олланд хочет на три месяца продлить чрезвычайное положение в стране, введенное в ответ на террористические атаки 13 ноября в Париже.

В последний раз чрезвычайное положение вводили во Франции 2005 года, чтобы унять беспорядки в пригородах Парижа и других крупных городов.