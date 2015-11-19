Обама призвал Россию и Иран помочь Сирии получить новое легитимное правительство

По мнению Обамы, второй вариант – единственное, что может "спасти сирийское государство". Американский президент в очередной раз заявил, что не видит возможности остановить гражданскую войну в Сирии без отставки Асада.

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Обама выразил надежду на успех мирного процесса в Сирии и введение режима прекращения огня. Он отметил, что перемирие вряд ли будут соблюдать все стороны, но все же даже такой мир поможет провести в стране смену власти, передает Русская служба ВВС.

Это заявление Обама сделал в разговоре с новым премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который в свою очередь заверил американского президента в готовности Оттавы и дальше быть членом международной коалиции против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

В последнее время США все сильнее надеются на то, что Россия охладеет к идее сохранения в Сирии режима Асада. Российские дипломаты в последнее время подчеркивают, что Москва обеспокоена судьбой сирийской государственности, а не конкретно Асада.