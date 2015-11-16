Обама исключил наземную операцию в Сирии: ее начало "было бы ошибкой"

Об этом он сказал на пресс-конференции после завершения встречи лидеров стран "Большой двадцатки" в Турции (пресс-конференция транслировалась на сайте Белого Дома).

По словам лидера США, все советы со стороны, которые раздаются по поводу того, что именно необходимо делать в борьбе с боевиками "Исламского государства", обычно соответствуют тому, что уже международная коалиция делает.

При этом Обама отметил, что "за одним исключением, было несколько человек, которые советовали, что мы должны разместить большое количество американских войск на земле (в Сирии)".

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По словам американского президента, "принимая во внимание, что Соединенные Штаты имеют лучших военных в мире... и проводя с ними интенсивные встречи на протяжении многих лет, обсуждая с ними эти различные варианты, и это не просто моя точка зрения, но и точка зрения моих ближайших военных и гражданских советников - это будет ошибкой (разместить войска в Сирии)".

Таким образом он пояснил, что США не будут менять ту военную стратегию, которой международная коалиция уже придерживается. США и союзники осуществляют воздушные удары в Сирии и Ираке по позициям ИГИЛ. По убеждению Обамы, эта стратегия со временем будет приносить результаты.

Ранее УНИАН сообщал, что США отправят в Сирию небольшую группу американских сил специальных операций в рамках борьбы против "Исламского государства".