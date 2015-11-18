Турецкие военные на границе с Сирией уничтожили предполагаемого боевика ИГИЛ

16:36, 18 ноября 2015
Мир
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Задержаны еще 21 человек.

REUTERS

При попытке нелегально попасть из Сирии в Турцию был убит подозреваемый в сотрудничестве с ИГИЛ мужчина. Об этом со ссылкой на турецких военных сообщает Associated Press.

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По информации издания, инцидент произошел во вторник в провинции Килис, которая граничит с Сирией. Кроме того, был задержан еще 21 человек, 9 из них – дети.

Турция усилила 900 километров своей границы с Сирией, а также ужесточила контроль, чтобы помешать проникновению экстремистов в страну.

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