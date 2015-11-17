Группа мужчин в куфиях угрожала расправой владельцам Bataclan еще 7 лет назад - The Daily Mail

Как сообщает ТСН.uа со ссылкой на The Daily Mail, группа молодых мусульманских мужчин, скрыв свои лица за хиджабами, пыталась прорвать охрану. Они были недовольны тем, что в популярном месте Парижа собирают помощь для израильской армии.

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Отмечается, что мужчины требовали поговорить с руководством Bataclan. Представитель группы сообщил тогда швейцарам: "Мы молодые люди из нескольких районов в пригороде Парижа, и мы поддерживаем палестинский народ".

Мол, они не довольны тем, что руководство концерт-холла финансирует израильскую армию, которую они обвиняют в расизме. В период с 2006 до 2009 в Bataclan неоднократно собирали средства для благотворительной помощи Израилю в борьбе с Палестиной.

Кроме того, семь лет назад мужчины в хиджабах обвинили учреждение в том, что на их сайте есть призывы против арабов, ислама. "Они не прекращают нас оскорблять, а мы не можем так просто это принимать", - заявил он.

"Сейчас мы идем, но это еще не все. Мы вернемся, и давление будет только расти. В следующий раз мы не будем здесь говорить", - сказали молодые люди в своем обращении.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.