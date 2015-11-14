"Вы будете бояться пойти даже на рынок": ИГИЛ угрожает Франции новыми терактами

Как пишет ZN.ua со ссылкой на Reuters, видео было опубликовано уже в субботу, 14 ноября, после терактов в Париже.

"До тех пор, пока вы будете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы даже будете бояться пойти на рынок", - сказал один из боевиков ИГ.

Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.