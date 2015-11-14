Россия предложила сотрудничество в расследовании терактов в Париже

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к самому тесному взаимодействию с французскими партнерами в расследовании совершенного в Париже преступления. Рассчитываю, что его заказчики и исполнители понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.

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По словам российского лидера, эта трагедия стала "очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов человеческой цивилизации".

"Очевидно, что для эффективной борьбы с этим злом требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества", - отметил Путин.

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