Россия предложила сотрудничество в расследовании терактов в Париже
Президент России Владимир Путин в телеграмме французскому президенту Франсуа Олланду заявил о готовности РФ к тесному взаимодействию в расследовании терактов в Париже.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к самому тесному взаимодействию с французскими партнерами в расследовании совершенного в Париже преступления. Рассчитываю, что его заказчики и исполнители понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.
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По словам российского лидера, эта трагедия стала "очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов человеческой цивилизации".
"Очевидно, что для эффективной борьбы с этим злом требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества", - отметил Путин.
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