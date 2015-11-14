В Госдуме РФ считают, что к терактам во Франции привели европейские ценности

Об этом говорится в сообщении КПРФ.

"Понятно, что массовая террористическая атака в Париже - это одно из следствий европейского кризиса с беженцами, а точнее действий мощной армии вторжения, которая направилась в Европу после уничтожения Западом светских, модернизационных режимов в Ливии, Тунисе, Египте и в результате развязанной гражданской войны в Сирии. Так что инициированная Западом "арабская весна" приходит сегодня в каждый европейский дом, становясь "европейской осенью", - отметил Обухов.

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По его словам, закрытие границ Франции и одновременный после теракта поджог лагеря беженцев в Кале - "это очередные признаки нарастающей европейской катастрофы и кризиса ЕС, и виноваты здесь не столько мигранты, которые едут заместить разлагающиеся под влиянием европейских ценностей и деградирующие европейские нации, а эти самые европейские ценности".

Российский депутат считает, что "выбор тут однозначен - либо извращенные европейские ценности прикончат эту самую Европу и она станет исламской, или европейцы найдут силы вернуться к своим корням и адекватному представлению о мире".

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"Сочувствуя парижанам, нам, русским нужно активнее сосредотачиваться на своих проблемах, выметать грязь из собственного дома и скорее наводить здесь порядок, чтобы быть готовыми к нарастающему непорядку у соседей", - подчеркнул также он.

Напомним, в результате серии терактов в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство".