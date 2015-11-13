Истребители НАТО перехватили над Балтикой самолет радиоэлектронной разведки РФ

Истребители воздушной полиции НАТО перехватили в небе над Балтийским морем самолет радиоэлектронной разведки России.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии. "Истребители воздушной полиции 13 ноября в международном воздушном пространстве неподалеку от латвийской границы перехватили самолет Ил-20, принадлежащий российским вооруженным силам", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter. Читайте такжеВоздушный патруль НАТО перехватил российский самолет-разведчик у границ Латвии Как сообщал УНИАН, ранее истребители воздушной полиции НАТО перехватили возле Латвии сразу 12 военных самолетов России.

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