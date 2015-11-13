Почти половина россиян допускает теракты в РФ в ближайшее время – опрос

Об этом свидетельствуют социологический опрос Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, могут ли в ближайшее время состоятся теракты, захваты заложников в России, 7% - ответили «определено да», 41% - «скорее да», 28% - «скорее нет», 6% - «определено нет». Затруднились с ответом 18%.

По данным Левада-центра, годом ранее ожидали теракты в РФ 39% опрошенных.

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При этом 76% респондентов (кто считает, что в ближайшее время в России могут состояться теракты) заявили, что их может организовать ИГИЛ, 39% - «международные террористы», 26% - «террористы из Чечни/Северного Кавказа», 17% - «российские экстремисты/радикалы». Затруднились с ответом 6%.

При этом 58% опрошенных опасаются, что они или их близкие могут стать жертвой теракта. 18% - уверен, что с ними это не случится, 22% - не задумываются на д этим. 3% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%