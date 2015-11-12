ЕС и страны Африки приняли план действий по борьбе с миграционным кризисом

Об этом сообщил президент Совета ЕС Дональд Туск на пресс-конференции в Валлетте по итогам двухдневного саммита ЕС-Африка, передает ТАСС.

Также он сообщил о создании целевого фонда ЕС для Африки в размере 1,8 млрд евро.

"Мы подписали соглашение о создании фонда, минимальный объем которого составляет 1,8 млрд евро", - сказал он, отметив, что сумма будет постепенно увеличиваться.

Кроме того, Туск заявил, что без усиления контроля внешних границ ЕС правила Шенгена не смогут соблюдаться.

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"У меня нет никаких сомнений в том, что без эффективного контроля наших внешних границ правила Шенгена просто не выживут", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что некоторые африканские государства противодействуют усилиям государств-членов Евросоюза по возвращению домой беженцев, не получивших убежища в ЕС.

"Европейские государства настаивают, чтобы африканские страны создали условия для реализации эффективной политики реадмиссии", - сказал премьер Чехии.

Между тем государства-члены ЕС готовы оказать поддержку, включая финансовую, странам Африки, направленную на улучшение условий жизни беженцев, которые будут возвращены домой. Евросоюз, по словам Соботки, заинтересован в скорейшем достижении экономической стабильности Африки, что является одним из важнейших условий прекращения массовой миграции в ЕС.

Тем временем, миграционные потоки в Евросоюз только растут. По последним данным агентства Frontex, с 1 января по 1 ноября 2015 года внешние границы ЕС пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов. Это свыше чем в четыре раза больше, чем за весь прошлый год, когда было зарегистрировано порядка 282 тыс. случаев нарушений внешних границ ЕС.