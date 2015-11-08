ЕС решил предложить уступки странам Африки в обмен на возвращение беженцев - The Telegraph

20:17, 08 ноября 2015
Мир
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Но взамен, предлагаемая сделка даст тысячам африканских студентов, врачей и предпринимателей "зеленый свет" на переезд в ЕС.

REUTERS

Европейские министры разработали план по решению миграционного кризиса, предлагая ряду стран Африки ряд уступок в обмен на отправку нелегальных мигрантов обратно на родину.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

"Они дадуть финансирование и визы, чтобы убедить страны Африки забрать часть из 800 тысяч человек, которые хлынули через Средиземное море в Европу в этом году", - говорится в статье.

Но взамен, предлагаемая сделка даст тысячам африканских студентов, врачей и предпринимателей "зеленый свет" на переезд в ЕС.

Квалифицированным сотрудникам будут сделаны визовые послабления, организованы курсы изучения языка, предоставлены рабочие места.

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По информации издания, ряду африканских государств, в том числе Эфиопии, Судану, Уганде и Кении, будет предложено порядка 1,3 миллиарда фунтов (примерно 1,8 миллиарда евро) в обмен на то, что они примут нелегалов обратно.

Официально план ЕС призван предоставить мигрантам легальный способ перебраться в европейские страны и, тем самым, сократить гибель людей в море и подорвать бизнес контрабандистов.

Однако, как отмечает издание, он, по сути, "является морковкой, которой африканских лидеров хотят поощрить за то, что они заберут десятки тысяч мигрантов, которых европейские страны хотят депортировать".

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