Кремль объяснил решение Путина не ехать на саммит АТЭС "планами Медведева на Филиппинах"

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Действительно, Россия на саммите АТЭС будет представлена председателем правительства", - сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин принял это решение "недавно из-за планов Дмитрия Медведева на Филиппинах".

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"У председателя правительства там были запланированы в регионе дополнительные контакты, дополнительные визиты. В этой связи, с точки зрения оптимизации графиков высшего руководства страны, Путин принял решение, чтобы президент и премьер с разницей в один-два дня в такую даль не летели", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, федеральный чиновник РФ на правах анонимности распространил информацию, что Путин не поедет на саммит АТЭС, который состоится 18-19 ноября на Филиппинах.