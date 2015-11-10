Керри: изменение климата может привести к усилению мировой нестабильности

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая во вторник перед студентами в городе Норфолк, передают РИА Новости.

По его словам, "изменение климата может привести к увеличению угрозы борьбы за ресурсы, к риску нестабильности и конфликтов". "Это особенно касается тех регионов, которые уже подвергаются экономическому и политическому давлению" — заявил он.

Керри подчеркнул, что "сегодняшний мир чрезвычайно взаимосвязан с экономической, технологической, военной точек зрения". По его словам, "нестабильность в любой точке мира может отразиться где угодно, и границы уже не в состоянии этому помешать".

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В качестве примера госсекретарь привел ситуацию с сирийскими беженцами, которую он назвал "самым серьезным миграционным кризисом за последние десятилетия". По его словам, появившись у границ Сирии, этот кризис "перекинулся к границам Европы".

"Когда окружающая среда не позволяет нам оставаться там, где мы жили, приходится искать новые места для жизни", — сказал Керри.

Глава американской дипломатии призвал мировое сообщество предпринять решительные шаги по устранению угрозы изменения климата. "На предстоящей конференции в Париже мы готовы дать сигнал о своей готовности решать эти вопросы", — отметил он.

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Ключевым пунктом американской программы в данном направлении Керри назвал "стратегию по адаптации к изменению климата". Он также подчеркнул, что "чем быстрее США перейдут на чистую энергетику, тем скорее возглавят мировое движение в борьбе с изменением климата".