В Италии раскрыли преступную группу, которая переправляла мигрантов под видом циркачей

В группу, в частности, входила супружеская пара чиновников из Сицилии, которая за деньги выдавала мигрантам в основном из Индии, Бангладеша и Пакистана поддельные разрешения на работу, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ANSA. Такое "трудоустройство" стоило мигрантам 2-3 тыс. евро. По информации полиции, всего преступники помогли пересечь границу 500 мигрантам.

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После въезда в страну никто из мигрантов в цирке не работал.

В общем на своем "бизнесе" преступная группа заработала около 7,5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Италии снесла лагерь мигрантов возле границы с Францией.