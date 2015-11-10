В Италии раскрыли преступную группу, которая переправляла мигрантов под видом циркачей
19:10, 10 ноября 2015Мир
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Полиция Италии арестовала 41 члена преступной группы, которая помогала въезжать в страну нелегальным мигрантам якобы с целью работы в цирках.
REUTERS
В группу, в частности, входила супружеская пара чиновников из Сицилии, которая за деньги выдавала мигрантам в основном из Индии, Бангладеша и Пакистана поддельные разрешения на работу, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ANSA. Такое "трудоустройство" стоило мигрантам 2-3 тыс. евро. По информации полиции, всего преступники помогли пересечь границу 500 мигрантам.
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После въезда в страну никто из мигрантов в цирке не работал.
В общем на своем "бизнесе" преступная группа заработала около 7,5 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция Италии снесла лагерь мигрантов возле границы с Францией.
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