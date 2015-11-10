Глава Airbus: На разбившемся в Египте А321 пока не обнаружено технических неисправностей
05:57, 10 ноября 2015Мир
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На данный момент не обнаружено никаких технических неисправностей, которые могли бы стать причиной крушения российского авиалайнера над Египтом.
REUTERS
Об этом заявил глава европейского авиастроительного концерна Airbus Фабрис Брежье, передает Deutsche Welle.
"Данные, полученные в ходе расследования, не дают оснований для осуществления нами каких-либо технических действий, касающихся авиапарка A321", - отметил Брежье, выступая на ежегодном авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2015.
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Он добавил, что "необходимо дождаться результатов расследования".
Как сообщал УНИАН, в Израиле считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолета А321 над Синайским полуостровом является террористическая атака.
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