Глава Airbus: На разбившемся в Египте А321 пока не обнаружено технических неисправностей

Об этом заявил глава европейского авиастроительного концерна Airbus Фабрис Брежье, передает Deutsche Welle.

"Данные, полученные в ходе расследования, не дают оснований для осуществления нами каких-либо технических действий, касающихся авиапарка A321", - отметил Брежье, выступая на ежегодном авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2015.

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Он добавил, что "необходимо дождаться результатов расследования".

Как сообщал УНИАН, в Израиле считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолета А321 над Синайским полуостровом является террористическая атака.