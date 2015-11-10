Картину Модильяни продали в Нью-Йорке за $170 миллионов

04:46, 10 ноября 2015
Мир
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Картину "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни продали на аукционе Christie's в понедельник в Нью-Йорке за $170,4 млн.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

Оценочная стоимость полотна, работа над которым была закончена мастером в 1918 году, составляла $100 млн, его выставляли на продажу с торгов впервые.

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Ранее представители Christie's заявляли, что до сих пор работы Модильяни не продавали более чем за $71 млн.

Как сообщал УНИАН, на аукционе в британском Уилтшире фотография айсберга, который предположительно стал причиной гибели "Титаника", ушла с молотка за 21 тысячу фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов)

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