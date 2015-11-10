Картину Модильяни продали в Нью-Йорке за $170 миллионов
04:46, 10 ноября 2015Мир
1464 0
Картину "Лежащая обнаженная" итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни продали на аукционе Christie's в понедельник в Нью-Йорке за $170,4 млн.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Оценочная стоимость полотна, работа над которым была закончена мастером в 1918 году, составляла $100 млн, его выставляли на продажу с торгов впервые.
Читайте такжеВ США на аукционе продали первый контракт Beatles за $75 тысяч
Ранее представители Christie's заявляли, что до сих пор работы Модильяни не продавали более чем за $71 млн.
Как сообщал УНИАН, на аукционе в британском Уилтшире фотография айсберга, который предположительно стал причиной гибели "Титаника", ушла с молотка за 21 тысячу фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter