Картину Модильяни продали в Нью-Йорке за $170 миллионов

Об этом сообщает ТАСС.

Оценочная стоимость полотна, работа над которым была закончена мастером в 1918 году, составляла $100 млн, его выставляли на продажу с торгов впервые.

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Ранее представители Christie's заявляли, что до сих пор работы Модильяни не продавали более чем за $71 млн.

Как сообщал УНИАН, на аукционе в британском Уилтшире фотография айсберга, который предположительно стал причиной гибели "Титаника", ушла с молотка за 21 тысячу фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов)