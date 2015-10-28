В Финляндии подожгли убежище для беженцев

Об этом сообщает местное издание Yle.

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Отмечается, что сегодня ночью в центре экстренного размещения беженцев в Париккала возник пожар. Огонь уничтожил сарай рядом с домом, где проживают просители убежища. Никто не пострадал.

Правоохранители расследуют происшествие как акт вандализма. По словам комиссара уголовной полиции Юрки Хяннинена из полиции Юго-Восточной Финляндии, вероятно, речь идет о попытке поджога.

Но в полиции считают, что говорить о расистском следе рано, пока неизвестны исполнители. Ранее сообщалось о попытках поджога в центрах для приема беженцев в Ламми и Коувола в Финляндии.

Добавим, из-за неоднократных попыток поджога в Швеции решили засекретить информацию о расположении новых убежищ для переселенцев.